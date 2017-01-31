31.01.2017 18:24:38

NATO ve Ukrayna'dan Karadeniz'de ortak tatbikat

NATO üyesi yedi ülkenin ve Ukrayna'nın yarından itibaren Karadeniz'de ortak tatbikat düzenleyecekleri bildirildi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'nin internet sitesinde yer alan açıklamada 'Deniz Kalkanı 2017' adı verilen deniz tatbikatına Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, ABD, Kanada, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2.500 asker katılacak.

Karadeniz'de 80 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşecek olan tatbikat sırasında, havadan ve sudan gelebilecek tehlikelerle mücadelede NATO'nun standart prosedürlerinin uygulanacağı belirtildi.

Tatbikata Romanya'dan 11 askeri gemi ve 4 uçağın, diğer ülkelerden ise 6 uçak ve 5 askeri geminin görev yapacağı kaydedildi.

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