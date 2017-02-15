15.02.2017 12:16:07

NATO Suriye'de sahaya inecek mi?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'NATO'nun Suriye'ye girmesi konusunda bir çağrı da bulunmuyor. Daha çok yerel güçlerin eğitilmesi düşüncesindeyim' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in sorularını yanıtladı.

Stoltenberg'e NATO'nun Suriye'de sahaya inip inmeyeceği soruldu.



Stoltenberg ilgili soruya şu cevabı verdi:

"NATO terörle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Ürdün'de Irak ordusunu eğitiyoruz. DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla 2 adet AWACS erken uyarı uçağını görevlendirdik. Ancak NATO şu anda Suriye'de bir operasyon yürütmüyor. Ayrıca NATO'nun Suriye'ye girmesi konusunda bir çağrı da bulunmuyor. Ben NATO'nun DEAŞ ile mücadelede daha fazla rol oynamasını istiyorum. Ama bu rolün çatışma sahasında olmasından yana değilim. Daha çok yerel güçlerin eğitilmesine eğilmemiz gerektiği kanaatindeyim. NATO DEAŞ ile mücadeleye daha fazla destek olmalıdır ve olacaktır."

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