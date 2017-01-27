27.01.2017 17:05:10

NATO Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor

NATO, Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor

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NATO, Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor. Almanya öncülüğünde olan taburun içerisinde Belçika, Norveç ve Hollanda'dan gelen askerler bulunacak.Litvanya'ya kurulacak olan tabur 122 Alman askeriyle birlikte bu sabah ülkeye giden Belçika askerlerinin görev yaptığı, Belçika 18'inci Lojistik Taburundaki askerlere katılacağı bildirildi. Bu tabur doğu sınırına yerleştirilen dört taburdan biri.NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada 2016'daki Varşova zirvesinde savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek için alınan karar doğrultusunda askerlerin gönderildiği kaydedildi.Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya, ittifakın doğu sınırını Rusya'ya karşı güçlendirmek amacıyla 4 bin askerden oluşan 4 tabur asker yerleştirme kararı uzun süre tartışılmıştı.