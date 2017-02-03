03.02.2017 18:35:29

NATO, Kosova'da güvenliği sağlamayı sürdürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Balkanlar'da istikrarın korunmasının NATO için son derece önemli olduğunu, dolayısıyla NATO'nun Kosova'daki Güvenlik Gücü KFOR'un bu ülkede istikrar ve barışı tesis etme görevini sürdüreceğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Balkanlar'da istikrarın korunmasının NATO için son derece önemli olduğunu, dolayısıyla NATO'nun Kosova'daki Güvenlik Gücü KFOR'un bu ülkede istikrar ve barışı tesis etme görevini sürdüreceğini belirtti.Günübirlik ziyaret için Kosova'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Priştine'de Kosova Başbakanı İsa Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, KFOR'un Kosova'da güvenli bir ortamın sağlanması için görevine devam edeceği konusunda Kosova vatandaşları ile Başbakan İsa Mustafa'ya taahhütte bulundu."NATO Kosova'da mevcuttur. NATO'nun güvenlik gücü KFOR buradadır. KFOR ,Avrupa'daki barışın korunması gayretinin bir parçası olarak bu bölgede barış ve güvenliğin garantisidir" şeklinde açıklama yapan Stoltenberg, 4 bin 500 askere sahip olan KFOR'un, ihtiyaç duyulduğu kadar Kosova'da kalacağını vurguladı.Her şeyden önce zamanın diyalog zamanı olduğunu anımsatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin arabuluculuk ettiği diyaloga devam etmeleri için Kosova ve Sırbistan yetkililerine çağrıda bulundu. " Nato, AB'nin himayesinde yapılan diyaloga destek vermektedir. İki hafta içinde Priştine ile Belgrad arasında iki görüşmenin yapılmış olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz" ifadesini kullanan Stoltenberg, basın toplantısında bir soru üzerine, Rusya'nın bölgede etkisini artırması için sürekli çaba gösterdiğini yorumlamak istemedi. Stoltenberg, Avrupa bu bölümünün NATO açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti.Stoltenberg Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin, Silahlı Kuvvetlere dönüşmesi konusunda da NATO'nun Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmasını desteklediğini, silahlı kuvvetlere de dönüşmesi konusunun Kosova kurumlarının iç meselesi olduğunu söyledi.Kosova Başbakanı İsa Mustafa da, Kosova'nın NATO'ya katılmak arzusunda olduğunu belirterek, "Kosova'nın NATO üyeliğine, iktidar ve muhalet olmak üzere tüm siyasi oluşumlar destek vermektedir" dedi. Kosova kurumlarının, KFOR'un ülkede barış ve istikrarın tesis edilmesi için harcadığı çabaları takdir ettiklerini kaydeden Başbakan Mustafa, gerilimin yumuşaması için Kosova'nın Sırbistan ile diyalogun devam etmesinden yana olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Priştine temasları çerçevesinde Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve KFOR Komutanı General Giovanni Fungo ile de ayrı ayrı görüştü.Stoltenberg'in bu ziyareti, Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gerçekleşmesi, ayrı bir önem kazandı.