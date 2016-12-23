23.12.2016 11:39:03

NATO denetçisi Belçika'da öldürüldü

Belçika'da NATO denetçisi general Yves Chandelon başından vurularak öldürüldü,

NATO denetçisi general Yves Chandelon Belçika'nın Andenne şehrinde öldürüldü.

Başından vurularak ölen NATO denetçisinin ölümü ile ilgili yetkililer intihar açıklaması yaparken maktulun yakınları bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

Özellikle terörizme finansmanla mücadele konusunda çalışan denetçinin neden öldürüldüğü konusunda medyada çeşitli görüşler öne sürülüyor. NATO'nun son yıllarda artan bütçesi de bunlardan biri. Bütçe en son 26 bin dolar artarak 918 milyar dolara çıktı. ABD medyası, NATO'nun bu kadar bütçeye niçin ihtiyacı olduğunu merak ediyor.

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