03.03.2017 20:14:30

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel Gürcistan'da

Pavel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili ve Başbakan Kvirikaşvili ile görüştü

NATO Askeri Komitesi Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Gürcistan'da güçlü ve etkili silahlı kuvvetlerin oluşturulmasına destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarını sürdüren Pavel ve beraberindeki heyet, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, basına kapalı düzenlenen Margvelaşvili ve Pavel arasındaki toplantıda bölgesel güvenlik, NATO-Gürcistan ilişkileri ve askeri iş birliğinin geliştirilmesiyle Gürcistan'ın savunma imkanlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

NATO heyeti daha sonra hükümet binasına gelerek Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ile bir araya geldi. Kvirikaşvili ve Pavel, Gürcistan'ın NATO'yla entegrasyonu, Karadeniz bölgesi güvenliği, Abhazya ve Güney Osetya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

- NATO-Gürcistan Askeri Komite Toplantısı

Pavel ve beraberindeki heyet, NATO-Gürcistan Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Tiflis'te düzenlenen NATO-Gürcistan Askeri Komite Toplantısı'nın açılışında konuşan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için NATO'ya teşekkür etti.

İzoria, amaçlarının Gürcü askerlerinin NATO standartlarına uygun olarak eğitilerek, onların kendi ülkesini dış saldırılarından koruyabilecek hale getirilmesi olduğunu belirtti

Pavel ise NATO olarak Gürcistan'da güçlü ve etkili silahlı kuvvetlerin oluşturulması sürecinde destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Gürcistan'ın NATO için güvenli bir ortak olduğunu vurgulayan Pavel, "Açık bir şekilde ifade etmek isterim ki NATO, Gürcistan'ı güvenilir bir ortak olarak görüyor ve aralarındaki diyalog açık ve dürüst bir şekilde devam ediyor." dedi.

NATO heyeti bugün Tiflis'ten ayrılacak.



