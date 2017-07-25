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NATO, Almanya-Türkiye arasında Konya için arabulucu olacak
NATO, Almanya-Türkiye arasında Konya için arabulucu olacak
25.07.2017 14:01:54

NATO, Almanya-Türkiye arasında Konya için arabulucu olacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya ile Türkiye arasındaki Konya'daki üsse ilişkin ziyaret krizine ittifak bünyesinde çözüm bulunmasını önerdi.

Alman yayın organı Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya ile Türkiye arasında çıkan Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretleriyle ilgili "her iki ülkeye milletvekillerinin ziyaretinin NATO çerçevesinde organize edilmesini önerdiğini" açıkladı.

"En kısa zamanda iki tarafın da benimseyebileceği bir çözüm formülü üzerinde anlaşmaya varılmasını umduklarını" belirten Stoltenberg, "Konya'daki üssün Türkiye'nin terör milisi IŞİD'e karşı desteklenmesi açısından büyük önem arz ettiğini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da üslendirilen erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçaklarının mürettebatı kısmen Alman askerlerinden oluşuyor. Türkiye iki hafta önce üsteki Alman askerlerine parlamento heyeti tarafından yapılacak ziyaretin ertelenmesine karar vermişti. Almanya Meclis Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin IŞİD ile mücadelede keşif görevini üstlenen İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin verilmemesi üzerine Berlin yönetimi Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesini kararlaştırmıştı.

NATO şimdiye kadar sadece anlaşmazlığa çözüm bulunması için çağrı yapmış ve müdahalede bulunmamıştı. NATO'nun tarafsız kalması Almanya'nın tepkisine yol açmış ve Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik partisinin meclis grup başkanı Volker Kauder "NATO savunma ittifakının aynı zamanda bir ortak değerler ittifakı olduğunun bilinciyle daha fazla angajman göstermelidir", demişti. Kauder bir Alman televizyonuna yaptığı açıklamada, "bir NATO üyesinin müttefiklerini NATO üssündeki askerlerini ziyaretten men etmesine tahammül edilemeyeceğini" söylemişti.

Almanya'da yaklaşan seçim öncesinde Alman parlamenterlerin Türkiye karşıtı ifadeleri artmıştı.


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