11.02.2017 23:43:46

NATO, Afganistan'da sivilleri mi vurdu?

NATO kuvvetlerinin, Afganistan'ın Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 11 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi, konu ile ilgili açıklama geldi.

Rudaw'ın haberine göre Sangin İlçe Halk Şura Başkanı Haji Mira Can yaptığı açıklamada, NATO uçaklarının dün gece ilçeyi bombaladığını açıkladı. Saldırıda en az 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Helmand Valisi Hayatullah Hayat ise yaptığı açıklamada, bölgede Taliban'a karşı operasyonların başladığını, bombalanan evlerin de Taliban'a ait olduğunu aktardı.



Hayatullah Hayat, saldırıda en az 50 örgüt üyesinin öldüğünü ancak sivil kayıtların olup olmadığına dair araştırma başlattıklarını açıkladı.



NATO: ARAŞTIRIYORUZ



NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Sözcüsü Charles Cleveland, bölgede haftalardır çatışmaların sürdüğünü ve ABD savaş uçaklarının Afgan güçlere destek amacıyla hava saldırıları düzenlediğini belirterek, sivil ölüm iddialarını araştıracaklarını söyledi.

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