16.02.2017 17:48:17

Nasrullah Meydanı Projesi'nde yapım sözleşmesi imzalandı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın şehrin tarihi güzelliklerini canlandırmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı çalışmalar çerçevesinde ihalesi geçtiğimiz ay içiresinde yapılan Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin yapım sözleşmesi imzalandı.

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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın şehrin tarihi güzelliklerini canlandırmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı çalışmalar çerçevesinde ihalesi geçtiğimiz ay içiresinde yapılan Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin yapım sözleşmesi imzalandı.Üç firmanın teklif verdiği Nasrullah Meydanı ihalesiyle ilgili ihale komisyonu yaptığı araştırma sonucunda nihai kararını en düşük teklifi veren Altıntaş 1 Madencilik Mermer İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti'de kaldı ve yapım sözleşmesi imzalandı.Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü kazanan Nasrullah Meydanı Çevre Düzenleme Projesi en kısa zamanda başlayarak 270 gün içerisinde tamamlanacak.