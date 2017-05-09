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'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'
09.05.2017 21:23:41

'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli'

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Vagner Love:'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Belki lige iyi başlayamadık ama şu anki fotoğraf itibarıyla iyi bitireceğiz gibi gözüküyor'

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Belki lige iyi başlayamadık ama şu anki fotoğraf itibarıyla iyi bitireceğiz gibi gözüküyor." dedi.

Vagner Love, takımının Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atiker Konyaspor filelerini 2 kez havalandırarak ligdeki gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldiği için mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, "Öncelikle son maçımızdan başlamak istiyorum. Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Müsabaka içerisinde attığım 2 gol, beni gol krallığında lider konuma getirdi ama gol atmanın ötesinde takımımız galip geldiği için mutluyum. Gol krallığındaki yarışımız devam ediyor. Evet şu an lider konuma geldim ama bunda takım arkadaşlarımın katkısı büyük. Gerçekten buradan onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çok iyi çalıştıklarını dile getiren Vagner Love, kendi performansının da yükseldiğini ve bu güvenle gol krallığına da ulaşabileceğini aktardı.

Ligin ilk 8 haftasında gol atamamasının kendisinde bir stres oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya Vagner Love, şu yanıtı verdi:

"Bu tarz şeyler futbolun içerisinde her zaman olabilir. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Belki lige iyi başlayamadık ama şu anki fotoğraf itibarıyla iyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Ben de daha çok gol atmak için tüm gücümü ortaya koyuyorum."


- "Çok mutluyum"


Vagner Love, Türkiye'ye geldiği dönem ile şu anki performansı arasında büyük fark bulunduğunun altını çizdi.

İlk geldiğinde lige, takım arkadaşlarına ve kültüre adapte olana kadar belli sürenin geçtiğini aktaran Love, "Hatta devre arası gelen arkadaşlarımıza alışana kadar bile belli bir adaptasyon süresine ihtiyacımız var. Şu an onu atlatmış durumdayım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, burada çok da mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-yeşilli takımın Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği 48 golün 18'ine imza atan Vagner Love, ilk 8 haftada golle buluşamamıştı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli takım, antrenmanda tam kadro çalıştı. Koşu sonrası iki grup halinde top kapma çalışması yapılan idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapatıldı.

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