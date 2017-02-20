20.02.2017 18:47:07

NASA'nın yarışmasına tek o ülke katılacak

NASA'nın düzenlediği yarışmaya Güney Amerika'dan sadece Peru katılacak

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NASA'nın düzenlediği yarışmaya Güney Amerika'dan sadece Peru katılacak.NASA tarafından Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek insan sürüş araçları ile ilgili yarışmaya Güney Amerika ülkelerinden sadece Peru katılacak. Peru'nun yarışmaya sunduğu proje, PUCP Üniversitesi öğrencileri tarafından sekiz ay önce başlamıştı. Öğrenciler proje için Naylam, Deimos Pilot, Deimos War olarak 3 farklı prototip geliştirdiler.PUCP Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Helen Jara, sanal testleri tamamlanan aracın astronotlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir ve Ay veya Mars yüzeyindeki engelleri aşabilir dayanıklılıkta olduğunu ifade etti. Aracın Mars ve Ay yer çekimine uygun tasarlandığı bildirilirken, farklı element ve gazları tanımlayabilen sensörlerin de yerleştirildiği ifade edildi.Proje için Volvo, Telefnica gibi firmalardan sponsorluk arayışı devam ediyor.