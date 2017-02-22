22.02.2017 21:20:20

'NASA, 7 yeni gezegen keşfedildi'

NASA tüm dünyanın merakla beklediği basın toplantısında 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı

NASA, Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta bulunan 7 yeni gezegen keşfetti.

NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için önemli bir basın toplantısı düzenliyor.

Güneş Sistemi dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan “exoplanet” olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.

Çapları ve kütleleri bakımından Dünya'ya benzeyen gezegenlerin yaşamı destekleyebilecek yapıda oldukları öğrenildi.

Üzerlerinde su bulunabileceği belirtilen gezegenlerin Dünya'ya yakın oldukları belirtilirken en iyi teleskopların deneyde kullanıldığı ifade edildi.