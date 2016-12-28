28.12.2016 10:29:14

Narman'da Ebru kursu

Narman'da Halk Eğitim Merkezi ve Esmek iş birliğiyle açılan kurslardan bir olan Ebru kursuna her meslek dalından insanlardan büyük rağbet oldu.

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Narman'da Halk Eğitim Merkezi ve Esmek iş birliğiyle açılan kurslardan bir olan Ebru kursuna her meslek dalından insanlardan büyük rağbet oldu.Halk Eğitim Merkezi ve Esmek iş birliği ile açılan kurs yeni sanatların öğrenilmesinin yanı sıra Osmanlı motiflerinin de kursiyerlere aktarılmasına vesile oluyor.Ebru kursu öğreticisi Enise Mete, "Kursumuz 2 ay gibi bir zamanı kapsıyor. Şimdiye kadar bu sürenin çoğunu geçirdik ve kursiyerlere faydalı çalışmalar yaptık. Kursumuzda Ebru sanatının temelinden kitre yapımından başlayarak battal, gelgit, tarak, sümbül, lale, gelincik gibi çalışmalar yaptık. Kursa gelen arkadaşlar ilk defa böyle bir sanatsal kursa katıldıklarını ve Ebru yapımının çok zevkli olduğu söylediler. Kurs bitiminde sergi açacağız. Bizlere bu ortamı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.Kursa katılan kursiyerlerden Elanur Çelik'te, "Bugüne kadar böyle bir kursa katılmadığım için çok pişmanım. İlk başlarda çalışmalarımız başarısız ve güzel olmayınca şevkimiz kırıldı fakat kurs hocamızın da desteği ile daha güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Ve bu da bizi motive etti. Başta kurs hocamız Enise Mete'ye ve kurs açılmasını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.