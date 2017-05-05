06.05.2017 00:25:56

Narkotimden Bursa mahallelerine huzur uygulaması

Narkotimden Bursa mahallelerine huzur uygulaması

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi. Bursa'da en çok uyuşturucu ihbarı yapılan bölgelerdeki ihbarları azaltmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri şüpheli şahıslara kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Uygulamaya motorlu Narkotimler ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Çevreyi inceleyerek her şeyi tek tek gözden geçiren Narkotim ekipleri vatandaşlara huzur verdi.