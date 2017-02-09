09.02.2017 17:19:21

Narkotim ekipleri Bafra'da

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 'Narkotim' ekipleri ile birlikte Bafra Asayiş Büro ekipleri okul önlerinde şüpheli kişilere tek tek üst araması yaptı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 'Narkotim' ekipleri ile birlikte Bafra Asayiş Büro ekipleri okul önlerinde şüpheli kişilere tek tek üst araması yaptı.Bafra'ya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri birlikte okulların dağılım saatlerinde araçlı, yaya ve motorize olmak üzere 9 ekiple okul önlerinde ve umuma açık yerlerdeki şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Okulla ilgisi olmayan kişiler okul önlerinden uzaklaştırıldı. Bazı şüpheli görünen kişiler Narkotim ekipleri tarafından gözaltına alındı.