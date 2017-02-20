20.02.2017 14:20:09

Narkotik köpeği Jill'den kaçış yok

Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Vakfıkebir ilçesinde durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada bir kişinin valizinde 580 adet ecstasy hapı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Vakfıkebir ilçesinde durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada bir kişinin valizinde 580 adet ecstasy hapı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri hemen harekete geçerek Vakfıkebir ilçesinde söz konusu otobüsü beklemeye başladı. Bir süre sonra ilçeye gelen otobüs daha sonra uygulama noktasında çekilerek burada narkotik köpeği aracılığı ile aramadan geçti. Narkotik köpeği Jill valize tepki vermesi üzerine açılan valizde 580 adet ecstasy hap ele geçirilirken olayın şüphelisi İ.F (32) gözaltına alındı.Şüpheli İ.F'nin yaklaşık 1 ay önce de Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde kurşunlama olayına karıştığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.