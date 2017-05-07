07.05.2017 17:56:52

Narkotik köpeği 'Dark', 181 kök keneviri yakalattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli 'Dark' isimli arama köpeği, 181 kök kenevirin yakalanmasını sağladı.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli 'Dark' isimli arama köpeği, 181 kök kenevirin yakalanmasını sağladı.Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G. (36) isimli şahsın bahçesinde alınan istihbarat bilgisi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 'Dark', 181 kök Hint kenevirinin ele geçirilmesini sağladı.Gözaltına alınan B.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.