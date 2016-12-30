30.12.2016 12:22:24

Narkotik 'evlat' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Denizli'de jandarma tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Evlat' isimli narkotik dedektör köpeği uyuşturucu maddeleri tespit etti. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Denizli'de jandarma tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Evlat' isimli narkotik dedektör köpeği uyuşturucu maddeleri tespit etti. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesi Alcı ve Karaismailler Mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları tespit eden ekipler, narkotik dedektör köpeği 'evlat'la birlikte 8 ayrı adreste 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Şüphelilere ait araçların da arandığı operasyonda, ön yolcu koltuğunun altına özel yapılmış zulayı uyuşturucu 'Evlat' tespit etti. Zuladan ise 37 adet extacy hap ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda ise eroin, esrar, tabanca ve av tüfekleri, kaçak sigara ve extacy haplar ele geçirildi.Ekipler uyuşturucu madde ve silahlara el koyarken, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.