28.12.2016 20:56:26

Narkotik ekipleri yılbaşı önceki uygulama yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri umuma açık iş yeri, kafe ve barlarda uygulama yaptı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri umuma açık iş yeri, kafe ve barlarda uygulama yaptı.Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirler kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde umuma açık iş yeri, bar, kafe ve park ile bahçelerde uygulama yaptı. 25 Narkotim ekibinin katıldığı 25 ayrı noktada 150 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 ayrı kişinin üzerinden birer paket esrar maddesi ele geçirildi. Söz konusu şahıslar ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.