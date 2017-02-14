14.02.2017 11:04:33

Narkotik ekiplerden okul önlerinde uyuşturucu denetimini

Gaziantep'te narkotik ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimlerini artırdı.

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Gaziantep'te narkotik ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimlerini artırdı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile Uyuşturucu ve Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve Narkotik ekipleri, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ikinci yarıyılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerini arttırdı. Ekipler, sabah saatlerinde görev aldıkları okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüyor. Okul çevresindeki şüpheli şahısların kimlik kontrol ve üst aramalarını yapan ekipler, okul çevresindeki araçlar ve içlerindeki şahısları da sorguluyor. Ekiplerin kontrollerine narkotik dedektör köpeği Alex de katılıyor.