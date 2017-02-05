05.02.2017 15:41:51

Namık Kemal Mahallesi'ne taşkın önlemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı Namık Kemal Mahallesi'nde menfez montajı gerçekleştirdi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı Namık Kemal Mahallesi'nde menfez montajı gerçekleştirdi.MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Köprübaşı ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde MASKİ ekipleri tarafından menfez montajı gerçekleştirilerek yol geçişi güvenli hale getirildi. Eski ve küçük gelen büzlerin yerine Avşar Küme Evleri mevkiinde yapılan iş sonrası 4 menfezin montaj işlemleri tamamlandı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için yapılan çalışma sayesinde aşırı yağışlarda yol geçişinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Namık Kemal Mahallesi'nde başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından ekipler, Temrek ve Arpacı Mahallelerindeki menfez montaj işlemlerine de kısa süre içerisinde başlayacak.