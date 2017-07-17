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Namibya'dan Türk iş adamlarına davet
17.07.2017 14:07:06

Namibya'dan Türk iş adamlarına davet

Namibya Elmas Ticaret Şirketi Üst Yöneticisi , Türk yatırımcılara, Namibya'da elmas ve diğer sektörlerdeki fırsatları keşfederek bu ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Namibya Elmas Ticaret Şirketi (NDTC) Üst Yöneticisi (CEO) Sihaleni Ndjaba, Türk yatırımcılara, Namibya'da elmas ve diğer sektörlerdeki fırsatları keşfederek bu ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ndjaba, Afrika'nın güneybatısında bulunan Namibya'nın maden ve elmas kaynaklarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, yatırım fırsatlarını anlattı.

NDTC'nin ana sorumluluğunun Namdeb'in çıkardığı elmasları sınıflandırıp ülkedeki kayıtlı 11 elmas işleme şirketine dağıtmak olduğunu belirten Ndjaba, Namibya'daki elmas imalat sektörünün geliştirilmesi ve büyütülmesinin de görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

Ndjaba, Namibya'da denizden elmas çıkardıklarını bildirerek, ülkede elmas kesme, işleme ve parlatma faaliyetinde bulunan kayıtlı bir Türk şirketinin olduğunu ve bu şirketin Namibyalı gençleri istihdam ederek onlara bu alanda beceri kazandırdığını söyledi.

NDTC'nin Güney Afrika merkezli elmas şirketi De Beers ile yarı yarıya ortak olduğu bilgisini veren Ndjaba, şöyle konuştu:

"Namibya, bağımsızlığını kazanmadan önce elmas madenciliğini sadece De Beers yapıyordu. 1990'da Namibya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından Namibya hükümeti De Beers maden işletmeciliğinin yüzde 50 hissesini satın aldı. Biz, elmas kesme ve parlatma işinde faaliyet gösterecek, fabrika kuracak şirketlere ülkedeki şartlar, süreçler ve prosedürler hakkında yol gösterip yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'deki potansiyel yatırımcılar Namibya'ya gelip, elmas ve diğer sektörlerde yatırım fırsatlarını keşfederek burada yatırım yapmalıdır. Ayrıca Namibya çok iyi telekomünikasyon, banka ve yol altyapılarına sahip olan barışçıl yatırım için ideal bir ülkedir. Bu sebepten Türk dostlarımızı burada yatırım imkanlarını keşfetmeye ve yatırım yapmaya davet ediyorum."

Ndjaba, Afrika'ya yönelik güvenlik ön yargılarına ilişkin, "İnsanlar Afrika'yı ülke gibi görüyor, fakat Avrupa nasıl bir kıtaysa, Afrika da 54 ülkeden oluşan bir kıtadır. Bugün Avrupa'da da güvenli olmayan şehirler, yerler var. Biz de o zaman 'Avrupa güvenliği olmayan kötü bir yer' diyebiliriz. Namibya, güvenli bir ülke ve Avrupa'dan çok insan, Namibya'da kendi ülkelerinde olduğundan daha güvenli bir ortam buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ELMASA DEĞER KATIP, İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ

Namibya Elmas Komisyonu Başkanı ve Namibya Çöl Elması (Namdia) Üst Yöneticisi Kennedy Hamutenya da Namdia aracılığıyla ülkedeki elmasın yüzde 15'ini uluslararası piyasada sattıklarını bildirerek, böylece dünyadaki elmas talebini ve piyasa fiyatlarını takip ettiklerini söyledi.

Ülkedeki elmas kesme ve işleme alanında İsrail, Belçika, ABD, Hindistan ve Türkiye'den toplamda 11 şirketin fabrikasının bulunduğunu belirten Hamutenya, söz konusu Türk şirketin 17 yıldır Namibyalı gençlere bu mesleği öğrettiğini ve ülkedeki elmas sektörüne birçok teknoloji transferinde bulunduğunu ifade etti.

Dünyadaki en kaliteli elmasın Namibya'da üretildiğini savunan Hamutenya, şunları kaydetti:

"Şu an biz çıkardığımız elmasın genelini ham ihraç ediyoruz. Elması çıkardıktan sonra işleyip, değer katmak ve kullanıma hazır hale getirip Namibya'nın kendi elmas markasıyla ihraç etmek istiyoruz. Bu sebepten dolayı elması kesecek, parlatacak, işletecek teknoloji ve bilgi transferi yapacak şirketlere ihtiyacımız var. Türkiye'ye gittiğimde altın ve elmas işleme işinde ne kadar usta olduklarını gördüm. Türk iş adamları, Namibya'da mücevherat işi yapmak, sahip olduğumuz tüm ham maddelerden faydalanmak, aynı zamanda genç Namibyalıları bu sektörde imalat, üretim ve işleme konusunda eğitmek için gelebilirler."

Hamutenya, Namibya'nın ayrıca bölgedeki diğer altın ve elmas üreten ülkelere de çok yakın olduğuna işaret etti.


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