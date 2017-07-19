19.07.2017 14:24:39

Namibya'dan Türk iş adamlarına çağrı

Namibya Endüstri, Ticaret ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Kalkındırma Bakan Yardımcısı Walt, 'Namibya'ya Türk firmalarını sanayi, inşaat, endüstri, tarım ve turizm alanlarını geliştirmeye çağırıyoruz' dedi.

Namibya Endüstri, Ticaret ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Kalkındırma Bakan Yardımcısı Pieter van der Walt, ülkede kongre merkezi ve daha fazla otel inşa etmek istediklerini belirterek "Namibya'ya, Türk firmalarını sanayi, inşaat, endüstri, tarım ve turizm alanlarını geliştirmeye çağırıyoruz. Ayrıca Türk girişimciler Namibya'da başarılı tekstil işi kurmak için gereken bilgi transferi için ortak girişimlerde bulunabilir" dedi.

Walt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Namibya'da balıkçılık, yenilenebilir enerji, turizm, imalat ve üretim gibi alanlarda yatırım ve iş imkanları bulunduğunu bildirdi.

Ülkedeki güçlü karayolu ağı ve telekomünikasyon sistemi sayesinde istikrarlı bir piyasa ve bankacılık sisteminin var olduğunu kaydeden Walt, Namibya hükümetinin üretim sektörlerinde cazip teşvikler verdiğini söyledi.

Ülkenin siyasi istikrara sahip olduğunu da dile getiren Walt, "Ham maddeleri işleyerek ürünlere değer katan imalat ve üretim sanayisi, hükümetimizin öncelik verdiği bir sektördür. Şu anda biz bütün ürettiğimiz ürünleri ham ihraç ediyoruz ve yakın gelecekte bunu değiştirmek istiyoruz. Ayrıca kongre merkezi ve daha fazla otel inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Walt, Namibya'nın konumu ve coğrafi şartları dolayısıyla yenilenebilir enerji alanında da büyük potansiyel barındırdığına dikkati çekerek rüzgar, güneş enerjisi ve biyokütleden enerji elde etme projelerinin bulunduğunu aktardı.

Namibya-Türkiye ilişkileri

Walt, geçen yıl başkent Windhoek'ta düzenlenen Namibya Yatırım Konferansı'nda Türkiye-Namibya İş Konseyi kurulmasına yönelik iki ülke arasında anlaşma imzalandığını hatırlatarak Konseyin, Namibyalı ve Türk şirketlerle kurumlar arasında endüstriyel ve teknolojik iş birliğine katkıda bulunacak ticareti ve sınır ötesi yatırımları teşvik etmeyi amaçladığını anlattı.

Bakan Yardımcısı Walt, endüstri ve tekstil yatırımlarının uzun zamanlı istihdam potansiyeli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Türk şirketlerini Namibya'da farklı alanlarda imalat ve üretim için davet ediyoruz ve burada yatırım yapmalarını istiyoruz. Türkiye, endüstriyel makine ve tekstil üretiminde liderdir. Türk şirketleri Namibyalı şirketlere '2030'da sanayileşmiş ülke olma' ulusal hedeflerimize ulaşmamız için bu sektörleri büyütmelerinde yardımcı olabilirler"

"Türklere kapım her zaman açık"

Walt, ülkedeki inşaat, tekstil, tarım ve turizm gibi alanların geliştirilmesi için Türkiye'den yardım beklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Türk şirketler, inşaat malzemeleri tedariki, inşaat alanında stajlar ve işe almalarla ülkenin inşaat endüstrisine katkıda bulunabilir. Ayrıca Türk girişimciler Namibya'da tekstil işi kurmak ve gereken bilgi transferi için ortak girişimlerde bulunabilir. Türk firmalarını Namibya'nın sanayi, inşaat, endüstri, tarım ve turizm alanlarını geliştirmeye çağırıyoruz. Türkiye ile çok iyi ilişkiler içindeyiz ve ülkemizde yerel yatırımcı için hangi kural uygulanıyorsa yabancı yatırımcı için de aynı kurallar geçerlidir."

Daha önce İstanbul ve İzmir'i gördüğünü de belirten Walt, "Türkiye'yi ziyaret etmek mükemmel bir deneyimdi. Fevkalade bir misafirperverlik vardı. Türklere kapım her zaman açık" dedi.