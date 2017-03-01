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Nakliyeciler topyekun destek bekliyor
01.03.2017 11:55:50

Nakliyeciler topyekun destek bekliyor

Kapanan firma sayısının her geçen gün arttığı yurt içi taşımacılık sektörü, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için topyekun destek bekliyor. MTSO Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, 'Taşıma sektörünün desteklenmesi domino etkisiyle tüm sektörlerin desteklenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle motorinden yol geçiş ücretlerine, kredilerden vergi indirimlerine kadar topyekun bir destek bekliyoruz' dedi.

Kapanan firma sayısının her geçen gün arttığı yurt içi taşımacılık sektörü, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için topyekun destek bekliyor. MTSO Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, "Taşıma sektörünün desteklenmesi domino etkisiyle tüm sektörlerin desteklenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle motorinden yol geçiş ücretlerine, kredilerden vergi indirimlerine kadar topyekun bir destek bekliyoruz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 19 No'lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, yaptığı açıklamayla sektörün içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekti. Taşımacılık sektörünün 'üvey evlat' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Araç, sektörün gelişimi için daha çok destek beklediklerini söyledi. Üretici tüm sektörlerin rekabet gücünü artırabilmesinin yolunun taşıma maliyetlerini düşürmekten geçtiğini hatırlatan Araç, maliyetin düşmesinin de taşımacılık sektörünün desteklenmesine bağlı olduğunu kaydetti.

"Sektör, rekabetçi yapısı korunarak yaşatılmalı"

Türkiye ekonomisinin en büyük yükünü taşımacıların üstlendiğini, tüm sektörlerin nakliyeye mutlaka ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Araç, "Önemli sıkıntılarla karşı karşıyayız. Taşımacılık sektörü gelişmemiş bir ülkenin büyümesi, kalkınması da mümkün değil. Bu nedenle bu sektör yaşatılmalı. Üstelik de rekabetçi yapısı korunarak" ifadelerini kullandı.

Sektörün öncelikli sorununun Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğunu kaydeden Araç, sistemde önemli aksaklıklar bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kullanılan sistemin arızalı olduğunu düşünüyorum. Bu arızalar nedeniyle gerek çekicilerimizde gerekse dorselerimizde HGS'miz bulunmasına rağmen sistem okumuyor ve araçlarımızın arkasından yüksek cezalar geliyor."

HGS numaralarını ve aylık yapılan ödeme makbuzlarını göndermelerine rağmen itirazlarından sonuç alamadıklarını ve bu cezaları ödemek durumunda kaldıklarını dile getiren Araç, karayolları yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

"Düşük faizli kredi talep ediyoruz"

Nakliye sektörüne en önemli desteğin araç alımları noktasında verilebileceğini vurgulayan Araç, kredi kullanırken karşılaştıkları yüksek faiz oranlarından şikayetçi oldu. Filolarını ancak banka kredileriyle genişletebileceklerine işaret eden Araç, "Ancak bankalara gittiğimizde yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyoruz, en yüksek faiz ticari araçlarda. Maalesef yüzde 2'nin üzerinde faiz oranları var. Oysa bizim talebimiz bu oranların 0,5 ile 0,70 aralığında tutulması yönündedir. Tüm sektörlere az ya da çok destek veriliyor ama bizim sektörümüze yönelik hiçbir kolaylaştırma yok" değerlendirmesinde bulundu.

Destek göremedikleri gibi omuzlarına maliyetlerini artırıcı birçok yük eklendiğini, bunların başında vergi yüklerinin geldiğini kaydeden Araç, işçi maliyetlerinin de gün geçtikçe yükseldiğini dile getirdi. Son dönemlerde bu konuda önemli adımlar atıldığını ve vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5'lik indirim getirileceğini hatırlatan Araç, "Bunun gibi gelişmeleri önemsiyoruz. Bu gibi teşvikler kayıtlı çalışan firma sayısını da artıracaktır. Hem firmalar hem de devlet kazanacaktır" diye konuştu.

Araç, benzer kolaylıkları Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve SGK primlerinde de beklediklerini ifade etti. Geç gönderilen cezalar nedeniyle de sıkıntı yaşadıklarına değinen Araç, bu yüzden cezaları da cezalı ödemek zorunda kaldıklarını anlattı. Bu durumun yüklerini daha da artırdığını belirten Araç, "Oysa sektör olarak 3 yıldır aynı fiyatlarla çalışıyoruz. Müşterimize herhangi bir zam yapamıyoruz. Bu nedenle gelirimiz belli bir seviyede kalırken giderimiz sürekli artıyor. Sıkıntımız büyükken bunun daha da artmaması için en azından gönderilen cezaların zamanında elimize ulaşması önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Köprü fiyatları yeniden gözden geçirilmeli"

Sektörde haksız rekabet oranının yüksek olduğunu, bu sorunun çözümü için de denetimlerin artırılmasını talep ettiklerini aktaran Araç, son dönemlerde fiyatları yükseltemedikleri gibi yaklaşık üç yıldır talep azalması nedeniyle yaklaşık yüzde 50 kapasitelerle çalışmak durumunda kaldıklarına da dikkat çekerek, kapanan firma sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Köprü ücretlerinin yüksek olmasından da dert yanan araç, şunları söyledi: "Gebze Osmangazi Köprüsü'nün ücretleri oldukça yüksek. Köprü öncesinde karşı tarafa vapurla 199 TL'ye geçiyorduk. Şimdi yol kısaldı diye köprüyü kullanınca 223 TL köprü ücreti bir de ara yol kullanıyoruz 48 TL'lik ara yol ücreti ödüyoruz ve maliyetlerimiz ciddi ölçüde artıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de ticari olarak yüksek geliyor. Bu nedenle fiyatların ticari araçlar için yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."

"Topyekun destek bekliyoruz"

Motorin fiyatlarındaki artışın sıkıntılarını katladığına dikkat çeken Araç, motorinin maliyeti artırmada önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Taşıma sektörünün desteklenmesi domino etkisiyle tüm sektörlerin desteklenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle motorinden yol geçiş ücretlerine, kredilerden vergi indirimlerine kadar topyekun bir destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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