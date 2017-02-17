18.02.2017 10:51:13

NAK Arama Kurtarma'dan bir günde bin öğrenciye deprem eğitimi

Bursa'nın gönüllü arama kurtarma ekibi NAK, temel afet eğitimi ve deprem bilinci seminerlerine aralıksız devam ediyor.

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Bursa'nın gönüllü arama kurtarma ekibi NAK, temel afet eğitimi ve deprem bilinci seminerlerine aralıksız devam ediyor.Birinci derece deprem bölgesi olan Bursa'da bir günde 2 okulda verilen seminerde yaklaşık bin öğrenciye temel afet eğitimi ve deprem bilinci anlatıldı. Uygulamalı olarak yapılan eğitimlerde önemli bilgiler veren ekip, öğrencilerin sorularını da cevaplamayı ihmal etmedi.Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'de üst üste yaşanan depremlere dikkat çeken NAK Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, eğitimlerdeki asıl amacın çocuk yaştan başlayarak tüm toplum içerisinde doğal afetler ve acil durumlar konusundaki farkındalığı geliştirmek, acil durumlarda yapılması gerekenleri birey bazında topluma yaymak olduğunu belirtti.