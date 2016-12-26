26.12.2016 06:18:36

Nahda lideri Gannuşi: Suriye'de siyasi çözümü destekliyoruz

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid Gannuşi, Suriye'deki çözüm arayışı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid Gannuşi, Suriye ve Irak'ta siyasi çözümden yana olduklarını belirtti.

Ajanslarda yer alan habere göre; Partinin Kayravan kentinde düzenlediği toplantıda konuşan Gannuşi, "Batı'da radikal sağ yükselişe geçti, Arap dünyası yanıyor, Suriye halkının yarısı yerinden oldu. Biz parti olarak Suriye ve Irak'ta siyasi çözümü destekliyoruz" dedi.

'HERKES TAVİZ VERDİ'

Gannuşi, Tunus'ta da diyalog yolunu kullanarak sorunlarını çözdüklerini ve herkesin taviz verdiğini ifade etti.

'BU ŞAHIS DEVRİMİN ÇOCUĞU DEĞİL'

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırının faili Tunuslu Anis Amri'yle ilgili ise Gannuşi, "Bu şahıs devrimin değil, devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali rejiminin çocuğu" diye konuştu. Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. IŞİD'e bağlı haber ajansı Amaq, öldürülen Berlin şüphelisi Tunuslu Anis Amri'nin örgütün elemanı olduğunu belirtmişti. Amri'nin yeğeni ve bağlantılı olduğu söylenen 2 kişi de Tunus'ta gözaltına alınmıştı.

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