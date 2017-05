06.05.2017 12:02:36

Nabi Avcı, Türkiye'nin 2017-2021 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu ve BMDTÖ 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin 2017-2021 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin 2017-2021 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını açıkladı. Avcı toplantıda,"Hem BMDTÖ hem de UNESCO nezdinde ülkemizin vereceği katkıyı azami düzeye çekebilmek için ülkemin 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı ve BMDTÖ 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını da burada siz değerli katılımcılara duyurmaktan mutluluk duyuyor ve ülkemiz adına desteklerinizi beklediğimizi bir kez de bu vesile ile ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Formu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Başkent Bakü'de 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında düzenlenen Dünya Formu Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bir konuşma yaptı.Avcı, "Günümüzde, dünyanın sadece ticaret ve finans ilişkileri ile birbirine bağlı olması insanoğlu için yetersiz kalıyor. Bu yetersizliği aşmanın yolu Bakü Süreci gibi oluşumlar üzerinden kültürel bağların yeniden kurulması, yeni köprüler ve yeni ağlar inşa edilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra, kültürlerarası diyaloğun bizlere sunduğu geniş politik ağı günümüzde daha çok değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu bakımdan, bir diplomasi, üretim ve kalkınma alanı olarak kültürün kamu ve devletlerarası politikaların merkezinde yer alması gerekiyor. Bu çerçevede ortak kültürel mirasımızı korumak ve tanıtmak için uluslararası işbirlikleri kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin öncülüğünde çalışmaları sürdürülen "Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi" çalışmalarında Türkiye olarak Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte ortak bir amaca hizmet etmeyi hedefliyoruz. İpek Yolu mirasını korumak, daha geniş kitlelere tanıtmak ve neticesinde yerel kalkınmaya turizm yolu ile katkıda bulunmak temel amaçlarımızı teşkil ediyor. Özellikle de dünya kültür mirasına yönelik saldırıların hızla arttığı bu dönemde kültür ve kültür varlıklarının önemi ve gücüne vurgu yapmanın ve bu yönde bir farkındalık uyandırmanın gerekliliği açıktır. Ülkemiz UNESCO listesine kaydettirdiği 16 adet dünya kültür miras alanı ile bu yönde üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için maddî kaynaklarını, beşerî sermayesini seferber etmekle iftihar etmektedir. Ülkemiz topraklarında yaşamış medeniyetlerin kültür mirasına sahip çıkmak ve korumak kültür politikamızın önceliklerindendir. Son yıllarda kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele uluslararası politikamızın önemli bir gündemi hâline gelmiştir. Çalındığı ve ya kaybolduğu tespit edilen kültür varlıklarımızın bulunabilmesi amacıyla çalınan eserlerin fotoğraflı envanter bilgileri ilgili kurumlara iletilerek gerekli duyuruları yapılmakta ve Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'na kaydedilen eserlerin uluslararası düzeyde arattırılması sağlanmaktadır. Buna çok güncel bir örnek vermek isterim. Ülkemizden yurtdışına kaçırılan Kilia tipi idolün, New York'ta bulunan bir müzayede evi tarafından satışa sunulacak olması üzerine, eserin iadesi yönünde yürütülen çalışmaların bir parçası olarak Nisan ayı sonunda New York Times gazetesinde tam sayfa açık mektup yayınlatılarak tarihî eser kaçakçılığına dikkat ettik. Diğer yandan, kültür varlıklarının uluslararası boyuttaki yasa dışı trafiği ile mücadele edilmesinde ülkelerarası işbirliğinin arttırılmasının önemine bir kez daha dikkat çekmek isterim. Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, başta UNESCO olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen bütün girişimleri desteklediğimizi ifade etmek isterim" dedi."Dünyada giderek büyüyen inanç turizminden elde edilen gelir 20 milyar doları bulmuş durumdadır"Bakan Avcı dünyada her geçen gün inanç turizminin büyüdüğünü vurgulayarak,"Dünyada giderek büyüyen inanç turizminden elde edilen gelir 20 milyar doları bulmuş durumdadır. Türkiye'de 43 ilde inanç turizmine yönelik alan bulunmaktadır. Bir başka deyişle her iki şehrimizden birinde inanç turizmine konu olan kutsal mekânlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, dünyanın bugün gelmiş olduğu noktada, şiddete yol açan nedenleri ortadan kaldırma yolunda en etkili unsurlardan birisi farklılıklarımızı aşarak karşılıklı anlayış ve kültürlerarası diyaloğu geliştirmek olduğunu bütün dünyaya en iyi anlatmanın başlıca yollarından biri de turizmdir. Bu bağlamda, inanç turizminin bugünkü toplantıda bir başlık olarak ele alınmasını anlamlı ve mühim bulduğumu ifade etmek isterim."Bakü süreci forumunun dördüncüsü, zor bir dönemde gerçekleşmektedir"Avcı,"Kabul etmeliyiz ki, Bakü Süreci forumunun bu dördüncüsü, zor bir dönemde gerçekleşmektedir. Birlikte yaşama irademiz birçok sınavdan geçmektedir. Dünyayı ve kendimizi nasıl gördüğümüzün sınandığı bu zorlu dönemlerde karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme noktasında kültür, hayatî bir öneme haizdir. Kültür ve kültürlerarası diyalog toplumdan dışlanma ve hatta şiddete yönelme riski ile karşı karşıya olan gençlere ulaşmamız için yegâne yol konumundadır. Bugün, ülkemizin de kucak açtığı milyonlarca mültecinin yaşadığı insanlık dramına ek olarak, insan hakları ihlalleri ve etnik ve dinî motivasyonlarla insanların her türlü şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığına tanıklık ediyoruz. Eşsiz kültürel değere sahip alanların yıkılışını, hepimizin ortak değerlerini temsil eden değerlere yapılan saldırıları görüyoruz. Bu yolla aidiyet duygusunu ortadan kaldırmak, kimlikleri yok etmek amaçlanmaktadır. Kültürlerarası diyalog, demokrasilerin ve demokrasi temelli diyalogların en eski ve en temel unsuru niteliğindedir. Ötekileştirme ve şiddet için bir panzehir niteliğindedir" diye konuştu.Bakan Nabi Avcı Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Taleb Rifai ve Azerbaycan Diaspora Başkanı Nazim İbrahimov ile görüşmeler gerçekleştirecek.UNESCO Genel Direktörü İrİna Bokova, Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanı Phoeurng Sackona ile de bir araya gelmesi beklenilen Bakan Avcı temasları kapsamında turizm sektör temsilcileri ve işadamları ile görüşecek.