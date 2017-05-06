06.05.2017 16:33:50

Nabi Avcı, Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazim İbrahimov'le bir araya geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazim İbrahimov'le bir araya geldi.4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazim İbrahimov'le bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki turizm iş birliği konularının görüşüldü, ortak atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bakan Nabi Avcı Avcı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Taleb Rifai ile görüştü. Avcı Bakü temasları kapsamında UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile de görüşme bir gerçekleştirdi.Turizm sektör temsilcileri ve işadamları ile görüşmesi planlanan Nabi Avcı'nın Azerbaycan programı yarın sona erecek.