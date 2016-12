29.12.2016 12:20:37

MYP Lideri Yılmaz'dan Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi ile ilgili açıklama

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP)Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirme yaparak, 'Her parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adayını yarıştırabilmelidir' dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP)Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirme yaparak, "Her parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adayını yarıştırabilmelidir" dedi.MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilişkin yapılacak anayasa düzenleme görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, Cumhurbaşkanı adaylık şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanını halk seçer diyerek Anayasaya hüküm koyuyorsunuz. O zaman seçimlere katılabilen her parti nasıl Başbakan adayı çıkartıyorsa nasıl halk oylaması ile her ilden milletvekili listesi sunabiliyorsa aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayını da parti olarak gösterebilmelidir.Seçim yeterliliği adaylık şartını sağlamalıdır Halk oylaması ile yapılan seçimlerde Anayasa da hangi şartlarda bir partinin yer alıp pusulaya girebileceği belirlenmiştir. Pusulada yer alabilen her parti Cumhurbaşkanı adayını da ilave bir işleme gerek kalmadan gösterme hakkına sahip olmalıdır. Anayasanın gereği budur. Cumhurbaşkanını halk seçer ifadesinin karşılığı da budur. Aksi durumda Cumhurbaşkanını halk seçmiyor Meclis'te guruplar seçip halkın önüne seçenek koyuyorlar. Bu durumda halkoyu ile seçim ibaresini ortadan kaldırmaktadır" dedi. MYP Lideri Yılmaz, pusula şartının yeterli olduğunu da söyleyerek, "Pusula şartı yeterlidir. Cumhurbaşkanı seçimlerinde tek şart nasıl pusulada yer bulan bir parti Başbakan adayını halka oylatabiliyorsa pusulada yer teşkilatlanmasını tamamlamış her parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adayını yarıştırabilmelidir. Hakkaniyet ve Anayasa da halk seçer tabiri bunu emreder. "dedi. İki kademeli seçimi savunan MYP Lideri Yılmaz, "İlk turda bir baraj olur sonraki turda nihai seçim yapılır. Böylece her partinin adayını gösterip halka sunduğu iki aşamalı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılarak gerçek halk oylaması sağlanmış olur. Anayasanın ilgili maddesi bu şekilde yeniden düzenlenmelidir" şeklinde açıklamasını sona erdirdi.