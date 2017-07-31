01.08.2017 09:42:04

Myanmar'da 'domuz gribi' salgını: 12 ölü!

Myanmar'da 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Myanmar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 21 Temmuz'dan bu yana 287 kişinin akut solunum enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, bunlar arasında H1N1 virüsü tespit edilen 62 kişiden 12'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre salgındaki son can kayıpları ülkenin merkezindeki eski kraliyet başkenti olan Mandalay'da yaşandı. Salgının yayılmasından endişelenen yerel yönetim, kentin hemen dışındaki Taung Pyone köyünde başlayacak 8 günlük Budist festivalini iptal etti.

Salgından en fazla etkilenen Myanmar'ın ticari merkezi Yangon'da yoğun talep nedeniyle eczanelerdeki tüm sıhhi maskelerin tükendiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aşı, ilaç ve teşhis ekipmanı sağlanması için Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) başvurdu.

Myanmar'da ayrıca, Yangon ve ülkenin güneydeki Tanintharyi kentlerinde "kuş gribi" olarak bilinen H5N1 virüsü salgının görüldüğü kaydediliyor.