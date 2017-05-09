10.05.2017 10:28:37

Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı

Budist grupların Müslümanların mahallesine baskınında olaya müdahale eden polislerin açtığı ateşte bir Müslüman yaralandı

Myanmar'da Müslümanlar ile Budistler arasında çıkan gerginliğe müdahale eden polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu bir kişi yaralandı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, ülkenin en büyük kenti Yangon'da iki medresenin geçen ay Budist rahiplerin ve destekçilerinin zorlamalarıyla kapatılması üzerine kentte Müslümanlarla Budistler arasında tırmanan gerilimin dün gece çatışmaya dönüştüğünü açıkladı.

Budistlerin, Müslümanların yaşadığı bir mahalleye, Arakanlı bir Müslümanın burada yasa dışı saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan çatışmaya müdahale eden bir polis memurunun havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Açılan ateş sırasında başından yaralan Müslüman bir erkeğin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangon'da geçen ay iki medresenin yakınlarında toplanan çok sayıda Budist rahip ve yandaşları, düzenledikleri protestolarda yerel yetkililerden medreselerin kapatılması talep etmişti.

Gösteriler, polisin binaların kaçak inşa edildiğini savunan protestoculara medrese binalarının girişine zincir vurmalarına izin vermesiyle sona ermişti.

Ülkede Müslüman azınlığın yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletin kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eş zamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri uluslararası raporlara yansımıştı.

