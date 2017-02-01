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Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
01.02.2017 19:45:46

Müzisyenler 'silaha hayır' dedi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir araya gelen müzisyenler, düğünlerde ateşlenen silahlar nedeniyle yaşanan ölümlere tepki gösterdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir araya gelen müzisyenler, düğünlerde ateşlenen silahlar nedeniyle yaşanan ölümlere tepki gösterdi.

Taşıdıkları dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Suruçlu müzisyenler ve yerel sanatçılar, 'silaha hayır' sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Tekçe, sanatçıların düğünlerde silah ateşlenmesine karşı olduklarını belirterek, "Biz bölgenin yerel sanatçıları olarak memleketimizde düğün gibi güzel günlerimizin silahla katliama dönüşmesine karşı çıkmak için bugün bir araya geldik. İnsanlarımızı yaralayan, öldüren ve onarılmaz sonuçlar çıkaran bu ölüm makinesini hayatımızdan, düğünlerimizden, neşeli günlerimizden bir an önce çıkmasını diliyor ve tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını diliyoruz. Biz yerel sanatçı ve müzisyenler olarak bu davranışın toplumsal huzura zarar verdiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Düğünlerde silah sıkmak tamamen kişinin kendi egosunu tatmin etmesine dayanan psikolojik bir saplantıdır. Silah bir muhabere aracıdır, düğünlerde yeri yoktur. Biz bölge sanatçıları böyle bir duyarlılık için bir araya gelmişken, diğer kurum ve kuruluşların da bizlere destek olmalarını ve bir can kurtarma mücadelemizde yanımızda bulunmalarını diliyoruz. Silahlar kalksın, canlar yaşasın diyoruz" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından 5 dakika oturma eylemi yapıp olaysız şekilde dağıldı. İlçede son 3 ayda 2 kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

(Cuma Sarı /İHA)

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