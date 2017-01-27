27.01.2017 15:07:14

Müze kavşağı 3 metrelik kaldırıma kavuşuyor

Adana'da uygulamaya koyduğu projelerle kent içi trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatan hamleler yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nin (Karnıyarık) doğusunda da 50 santimlik yaya kaldırımının genişliğini 3 metreye çıkartacak ve bir şerit yeni yol açacak. Bu amaç kapsamında 29 Ocak Pazar günü Müze Kavşağı'ndaki eski Orduevi'nde karargah, yemekhane ve yatakhane olarak kullanılan binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Toplam bin 500

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Adana'da uygulamaya koyduğu projelerle kent içi trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatan hamleler yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, üzeri kapatılan D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nin (Karnıyarık) doğusunda da 50 santimlik yaya kaldırımının genişliğini 3 metreye çıkartacak ve bir şerit yeni yol açacak. Bu amaç kapsamında 29 Ocak Pazar günü Müze Kavşağı'ndaki eski Orduevi'nde karargah, yemekhane ve yatakhane olarak kullanılan binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Toplam bin 500 metrekare alan kazandıracak yıkım çalışmasının güvenli şekilde yapılması için güzergah, gün boyu trafiğe kapalı kalacak.Kamulaştırma karşılığı Mehmetçik'e dinlenme salonu ve koğuşBaşkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Müze kavşağında kaldırım ve yol genişletmesi için ihtiyaç duyulan kamulaştırma konusunda 6.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı yetkilileriyle mutabakata vardı. Adana Büyükşehir Belediyesi, karargah, yemekhane ve yatakhane olarak kullanılan binanın kamulaştırması karşılığında 6.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yeni er dinlenme salonu yapımını ve Askeri Hastane içindeki er koğuşunun onarımını üstlendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı da bu planlama doğrultusunda yıkım için hazırlıklarını tamamladı.Sürücüler alternatif yolları kullanacakBuna göre eski Orduevi'ndeki binanın yıkım işleminin 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yürüteceği yıkım çalışmaları nedeniyle güzergahın tek taraflı olarak kapatılacağı, sürücülerin bu yöndeki alternatif yolları kullanmaları gerektiği bildirildi.Adana Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla kente bin 500 metrekare alan kazandırmış olacak. Burada genişliği 3 metreyi bulan yaya kaldırımı inşa edilecek, bir şerit yeni yol yapılacak ve peyzaj uygulamaları yürütülecek.