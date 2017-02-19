19.02.2017 12:30:55

Müze haline getirilen SEKA fabrikasında geçmişe yolculuk

Anne ve babasının tanışarak evlenmesine vesile olan, kapatıldıktan sonra müze haline getirilen SEKA Kağıt Müzesini gezen eski çalışan duygu dolu anlar yaşadı.

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Anne ve babasının tanışarak evlenmesine vesile olan, kapatıldıktan sonra müze haline getirilen SEKA Kağıt Müzesini gezen eski çalışan duygu dolu anlar yaşadı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından harabe haldeyken yapımı tamamlanan SEKA M. Ali Kağıtçı Müzesi, eski SEKA fabrikası çalışanlarını misafir ederek geçmişe yolculuk yapmalarına fırsat sunuyor. Müzenin son ziyaretçilerinden biri olan ve babası eski SEKA emektarlarından olan, kendisi de bir dönem babasıyla birlikte fabrikada çalışan Hasan Özer, Kağıt Müzesini gezerken duygusal anlar yaşadı. SEKA'nın kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu, anne ve babasının burada tanışarak evlendiğini dile getiren Özer, "SEKA bir ailedir. Eğer SEKA'lıysanız ikinci bir aileniz daha oluyor. Yardımlaşma ve dayanışma her zaman üst düzeyde olmuştur. SEKA'lılık bir kültürdür. SEKA'nın çocuğu olarak bu müzenin kurulmasından dolayı onur duyuyorum. Buradan binlerce kişi ekmek yedi, insan yetiştirdi. Yetiştirilen insanlar memleketin farklı noktalarında önemli görevlere geldi. Bu müzeye geldiğimde tekrardan o anları yaşadım. Buranın yapımında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden tek tek Allah razı olsun diyorum" dedi.Torunlarını gezdirerek buranın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan Özer, "Burayı torunlarıma, çocuklarıma gezdiriyorum. Burada yaşanmış onlarca hikaye var. Bunları çocuklarıma anlatıyorum. Buranın müze haline getirildiğini gördükten sonra çok duygulandım. Yapanlardan tekrardan Allah razı olsun diliyorum" diye konuştu.