11.05.2017 20:49:36

'Müzakerelerde kaybedecek zaman yok'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul etti- Eide:- 'Müzakerelerde yavaş da olsa ilerleme var. Diğer yandan müzakereleri saran zor bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Kaybedecek zaman yok'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs'ta devam eden müzakerelerde yavaş da olsa ilerleme kaydedildiğini, kaybedecek zamanın olmadığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, adada bulunan bazı uluslararası finansal kurumların üst düzey görevlileriyle cesaret verici görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu kişilerin tümünün, çözüme ulaşılması ve sonrasında mali açıdan aktif şekilde destek verme konusunda hazır olduğunu kaydeden Eide, bunun, liderlerin çözüm konusunda büyük destek gördüğünün bir diğer göstergesi olduğuna işaret etti. Eide, ancak müzakere sürecinin liderler tarafından yürütüldüğünü ve böyle olması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine ve liderlere "çabalarını iki katına çıkarmaları ve ellerindeki fırsatı değerlendirmeleri" sinyali verdiğini belirten Eide, bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu ancak bunun çok çalışmayı gerektirdiğini söyledi.

Müzakerelerde yavaş da olsa ilerleme kaydedildiğini dile getiren Eide, "Diğer yandan müzakereleri saran zor bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Kaybedecek zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Akıncı'ya, New York'ta Guterres ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bilgiler aktardığını anlatan Eide, bu yetkililerin tümünün Kıbrıs konusuyla ilgili ve destekleyici olduğunu vurguladı.

Rum lider Nikos Anastasiadis ile Akıncı'nın müzakereler kapsamında bir araya gelişinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Eide, kaydedilen ilerlemelerin yaşanabilecek krizler ve duraksamalar yüzünden boşa gitmemesi ve zamanın doğru kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomiâ€©", "Avrupa Birliği"â€©, "Mülkiyet"â€©, "Yönetim-Güç Paylaşımı"â€©, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantilerâ€©â€©" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

