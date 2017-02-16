16.02.2017 14:47:40

Mutluluklara ev sahipliği yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir Delemenler Mahallesinde yapımına başladığı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu hizmete girmek için gün sayıyor. Çevre düzenlemeleri devam eden modern salon, kısa süre içerisinde genç çiftlerin mutlu günlerinde ev sahipliği yapacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir Delemenler Mahallesinde yapımına başladığı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu hizmete girmek için gün sayıyor. Çevre düzenlemeleri devam eden modern salon, kısa süre içerisinde genç çiftlerin mutlu günlerinde ev sahipliği yapacak.Manisa genelinde vatandaşların düğün, toplantı ve benzeri sosyal etkinlikleri yapabilmesi amacıyla Çok Amaçlı Etkinlik Salonlarını bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'in Delemenler Mahallesinde de modern etkinlik salonunu kısa süre içerisinde hizmete açıyor. Çevre düzenlemeleri devam eden salonun bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde ihtiyaç duyulan her bölgeye hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı bir bir kazandırıyoruz. Bu anlamda gerek düğün salonu, gerekse sosyal etkinliklerde kullanılacak olan Delemenler Çok Amaçlı Etkinlik Salonunun bölge sakinleri hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.