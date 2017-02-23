23.02.2017 16:39:11

Mutlu Topçu: 'Hayal ettiğim Bursaspor bu değil'

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 'Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil' dedi.

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Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil" dedi.Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ın affedilmeleri konusuyla ilgili önce takım kaptanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.Her futbolcunun takıma daha fazla katkı sağlaması düşüncesinde olduklarını ifade eden Topçu, "Zaman zaman böyle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendileriyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşlarımızın da gerekli dersi çıkardıklarını düşünüyoruz. Kendilerine tekrar 'hoş geldin' diyoruz" diye konuştu."Kasımpaşa maçında hedefimiz galibiyet"Deplasmanda oynanacak karşılaşmayı "çıkış maçı" olarak düşündüklerini aktaran Topçu, "Ben Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından güzel bir dönüş olabileceğini düşünüyordum. 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı beraberlik sağladık. Sonrasında çıkış maçı olarak gördüğümüz Kayserispor deplasmanına gittik ama orada çok erken gördüğümüz kırmızı kart planlarımızı değiştirdi. Dolayısıyla orada galibiyet beklerken mağlup ayrıldık. Yarın oynayacağımız Kasımpaşa maçı daha da önem taşıyor. Artık oradan 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" dedi."Formayı hak eden giyecek"Kaptanlarla görüşen Topçu, takımın şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla böyle bir birlik ve beraberliğin takımı daha yukarı taşıyacağı kanaatine vardıklarını ifade ederek, "Kaptanların bu konuşması beni çok etkiledi. Bu futbolcuların bizim aramızda olması çok önemli. Takımdaşlık adına önemli bir adım. Ben inanıyorum ki bu Kasımpaşa maçı öncesi bu gelişme bizim açımızdan çok önemli bir güç olacaktır. İnşallah daha iyi çalışıp tekrar o formayı alırlar. Daha önce söylediğim gibi bu takımda herkes şunu bilecek; hak eden, formayı en iyi şekilde terleten, oynadığı zaman çıkarken bile Bursaspor'a yakışır bir şeklide davranışta bulunan, mücadele eden futbolcular bu formayı giyecekler" şeklinde konuştu."Hayal ettiğim Bursaspor bu değil""Göreve geldiği dönemden bu yana Bursaspor'un performansında yükseliş var mı?" sorusunu cevaplayan Topçu, "Yüzde olarak cevap veremem ama benim beklediğim bu değil. Zamana ihtiyacımız var. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesini, bireysel anlamda formsuz arkadaşlarımızın formunun yukarı çıkmasını bekliyoruz. Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil. Ancak şunu da görmek lazım, biri 75, diğeri de 55-65 dakika olmak üzere 2 maçı da 10 kişi oynadık" diye konuştu.Topçu, sakatlığı süren Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın durumu ile ilgili açıklama yaparak, "İki futbolcunun sakatlığı devam ediyor, Bilal Kısa'nın 1-2 hafta içinde takıma katılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı."Bursaspor alt sıralarda yer alıyor. Endişe taşıyor musunuz" sorusuna ise Topçu, "Ben taşımıyorum açıkçası. Bir maçı kazandığımız zaman tekrar daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir galibiyete ihtiyacımız var" diye cevap verdi.