04.02.2017 18:23:09

Mutlu Topçu'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, ligin 20. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek için de çok çalışmak gerekiyor' dedi.

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Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, ligin 20. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek için de çok çalışmak gerekiyor" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları kapsamında Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor ile hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "3 günlük zaman zarfında 5 antrenman yaptık. Önemli olan yaptığımız antrenmanları maça yansıtabilmek. Bugün de güzel bir karşılaşma oldu. İlk 45 dakikada öncelikle zaman zaman bizim istediklerimizi yerine getirdiler. Bazı alışkanlıklar kolay kolay terk edilmiyor. Daha önde basmanın dezavantajları var. Zaman zaman geriye çekildik ama futbolcu arkadaşların coşkusu, arzusu bizi çok sevindiriyor. Bizim de onlara verecek çok şeyimiz var. Çok umutluyuz, güzel şeyler olacak ama çok çalışmamız lazım" dedi."Önümüzdeki çok fazla zaman yok"Fenerbahçe ile oynayacakları maçın kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Topçu, "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek için de çok çalışmak gerekiyor. Bütün oyuncuları görüyorum. Daha karar vermiş değilim. En formda kim varsa onu oynatacağız. Demoralize olmuşlar ama bizler profesyoneliz. Bir an önce kafalarını kaldırmak gerekiyor. Beklediğimden çok daha özverililer. Antrenman tempoları inanılmaz. Bize de kolaylık sağlıyor. Biz de yapmamız gerekenleri onlara dile getiriyoruz. Hepsi yetenekli ve zeki oyuncular. Önümüzdeki çok fazla zaman yok. Hepsinden memnunum. En iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.