27.02.2017 08:18:25

Mutfakta lobi savaşı

Dünyada 1,5 trilyon dolara ulaşan gastronomideki lobi savaşına karşı mücadele başlatan Türkiye, Anadolu Mutfağı ile atağa geçti.

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Dünyada 1,5 trilyon dolara ulaşan gastronomideki lobi savaşına karşı mücadele başlatan Türkiye, Anadolu Mutfağı ile atağa geçti.Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Vekili Rahmi Yılmaz, "Lobiciler ne kadar negatif düşünce üretirse üretsin, ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar gördüğüne, tattığına inanır. Anadolu Mutfağı dünyanın en leziz mutfağıdır. Muhteşem bir mozaiğe sahip Anadolu Mutfağı, dünyada hak ettiği yeri artık bulacak" dedi.GL Platform tarafından Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölgesi 2. Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı kapsamındaki Ege Şefler Şampiyonası'nda lezzetler yarıştı. TAFED ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) tarafından Anadolu Mutfağı temasıyla düzenlenen yarışmaya 300 aşçı katıldı. Ulusal boyutta olmasına karşın yarışmaya 14 ülkeden aşçının katılması ise dikkat çekti.TAFED Başkan Vekili Rahmi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl "Geleneksel Türk Mutfağı Yarışması"nı gündeme getirdiklerini, kendilerinin de bu konsepte uygun "Anadolu Mutfağı" konulu yarışma düzenlediklerini söyledi. Dünyada yeme içme turizminin 1.5 trilyon dolar, Türkiye'de ise 20 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, her sektörde olduğu gibi burada da lobicilik faaliyetlerin önem kazandığını belirtti.EN GÜZEL YANITYılmaz, "Gastronomide büyük lobi var fakat Türkiye mutfakta iyi işler başarıyor. Lobiciler ne kadar negatif düşünce üretirse üretsin, ne yaparsa yapsın, insanlar gördüğüne ve tattığına inanıyor. Biz bunu en iyi şekilde pozitife çevirebiliyoruz. Anadolu Mutfağı konseptiye ulusal yarışma düzenledik ama 14 ülkeden milli katılım düzeyinde aşçılar gelip yarıştı. İşte bu bile lobicilere en güzel yanıttır" dedi.DEVLET POLİTİKASI ŞARTTürkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin de düzenlenen yarışmaya Güney Kore'den Tunus'a, Hırvatistan'dan İngiltere'ye, Yunanistan'dan Romanya'ya kadar bir çok ülkeden yarışmacının katıldığını söyledi. Sezgin, "Bizim en önemli hedefimiz Anadolu mutfağını Dünyada hak ettiği yere getirmek. Ancak bu yalnızca biz aşçıların görevi olmalı, hepimiz sahip çıkmalıyız ve bu konu bir devlet politikası haline getirilmeli" dedi.BU SEKTÖR BİTMEZGastronominin "bitmeyecek" bir sektör olduğunu söyleyen Sezgin, Türk yemeklerinin uluslar arası arenada Türkçe tanıtılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti. KUPAD Başkanı Uğur Apak da gastronominin artık turizmin en önemli partneri olduğunu söyledi. "Gastronomi olmazsa, turizm olmaz" diyen Apak, "Türk mutfağının tanıtımında herkes duyarlı olmalı. Bir Fransız ya da İtalyan mutfağı algısı nasıl oluşturulmuşsa aynısını değil çok daha iyisini oluşturmamız gerekiyor. Türkiye bu konuda Anadolu Mutfağı gibi zengin bir hazine sahip. Yalnızca tanıtımı için daha çok çalışmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz ulusal yarışmaya, uluslararası katılım olmasının nedeni, Anadolu Mutfağının lezzetinden kaynaklanıyor. Gelenlerin tamamı çok mutlu oldu, hatta bir çok takım gelmeden önce kendi ülkelerinde ' Kuşadası 2017' broşürleri bastırmış. Bu hem bize hem mutfağımıza verdikleri önemi gösteriyor" diye konuştu.