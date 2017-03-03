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Müteahhitlerden ATSO'ya ziyaret
03.03.2017 15:16:50

Müteahhitlerden ATSO'ya ziyaret

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. İnşaat sektörü, Antalya ve ekonomi üzerine geçen görüşmeye ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz da katıldı.

Kentsel dönüşüm, Antalya'nın estetik dönüşümü için fırsattır

Ziyarette kentsel dönüşümün Antalya'nın estetik dönüşümü için son derece önemli bir fırsat olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, "ancak biz bu fırsatı iyi değerlendiremiyoruz. Binalarda tek tek dönüşümün başlamış olduğunu görüyoruz. Bu uygulama, eski binaların yıkılıp daha yüksek katlı yeni binaların yapımına neden oluyor. Antalya'nın yerleşik eski mahallelerinde dönüşüm bu şekilde başladı. Bizim beklentimiz dönüşümlerin, ada hatta mahalle bazında yapılması yönünde. Böylece sosyal alanların da yer aldığı projelerle kentimizde estetik dönüşüm sağlayabiliriz. Bu uygulama hem Antalya'ya hem projeyi yürüten iş adamına hem de mülk sahiplerinin evlerine ve yaşamlarına değer katar" dedi

ATSO'nun örnek projeleri

Antalya'nın estetik kaygıları da önemseyen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin şöyle konuştu:

"ATSO olarak bununla ilgili örnek projelere de imza attık. Kent merkezinde bulunan eski hizmet binamızı, Odamıza gelir getirici bir proje olarak değerlendirmek yerine, yıkarak yerine bir kültür sanat merkezi inşa ettik. Antalya'da olmayan bir şeyi sağlamış olduk. Bu merkezi, Antalya'ya değer katacak bir mimari ile yaptık. Binanın renkli dış cephesi kent merkezinde oldukça ilgi çekici bir yapı olarak göze çarpıyor. Sunulan sergilerin yanı sıra bina mimarisi de kent merkezi için bir cazibe noktası oldu. Bugün insanlar, turistler bu binanın önünde fotoğraf çektiriyorlar. Antalya'nın gözbebeği Kaleiçi'nde de eski kent dokusuna örnek bir dönüşüm ile yıkılmak üzere olan tarihi bir binayı satın alarak restore ettik. Bunu, örnek bir model oluşturmak için yaptık. Hem kent merkezindeki Antalya Kültür Sanat hem de Kaleiçi'nde bulunan ATSO Evi'miz estetik dönüşüm için Antalya'ya sunduğumuz güzel örneklerdir."

Karataş: "İnşaat sektörünün ihtiyaçları var"

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ise derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karataş, "Antalya inşaat sektörünün önünde fırsat, bununla birlikte pek çok da ihtiyacı var. Bunlardan en başta geleni sizin de belirttiğiniz kentsel ve estetik dönüşüm. Ancak Antalya'da biz müteahhitlerin en büyük sıkıntılarından birisi bu dönüşümler sırasında çıkan molozları atacak yer bulamamamız. Bu konuda bizler şu anda çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Bu dönüşümlerin en ciddiye alınması gereken durumlardan biri bu moloz sıkıntısı" dedi.

ATSO'nun yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini de ifade eden Karataş, "Derneğimiz ile ATSO'nun önümüzdeki günlerde iş birliği çalışmalarına da imza atmasını diliyorum. Umarım bundan sonra çalışmalarımızı iş birliklerimizi arttırarak sürdürürüz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.
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