28.12.2016 10:40:41

Mut'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'in Mut ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Mut Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, aralarında öğretmenin de bulunduğu S.B. tutuklanarak, Silifke Cezaevi'ne gönderildi. R.K., H.U. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.