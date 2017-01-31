31.01.2017 21:52:57

Musul Üniversitesini yağmalandı

IŞİD’in kontrolündeyken silah ve bomba yapımı için kullanılan Musul Üniversitesi'nin içerisindeki deney ve eğitimde kullanılan önemli cihazların yağmalandığı öğrenildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rudaw'ın haberine göre 3 hafta önce Irak Ordusu tarafından IŞİD'den alınan üniversitenin yağmalandığı ortaya çıktı.



Muhabir Rence Cemal, Musul'un doğusunun yüzde 30'unun yıkıldığını, Musul Üniversitesi'nin de yüzde 75'inin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.



KONTROL SAĞLANDIKTAN SONRA DA...



Sözkonusu üniversitenin kullanabilir malzemeleri ise, IŞİD'den geri alındıktan sonra yağmalandı. Bunu fark eden bölge halkının şikayeti üzerine, üniversite, güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı.



Haberde korumayı Haşdi Şabi'nin üstlendiği belirtildi. Komutanlardan Abdulkerim Hadidi'nin de konu ile ilgili ifadeleri şu şekilde aktarıldı: “Bir kaç gün önce, “Geliyoruz Ninova” Operasyon Komutanlığı tarafından, Musul Üniversitesi'nin güvenliğini sağlamak için emir aldık. Buraları kontrol ettikten sonra bölge halkı bize çok yardımcı oldui. Bazı kişilerin gece geç saatlerde üniversitenin içerisinde girip önemli eşyaları götürdüklerini bize söylediler. Şikayetlerin ardından üniversitenin koruma görevi bize verildi. Çok şükür korumayı başardık ve sadece bugün içerisinde yağma için gizlice üniversiteye giren 15 kişiyi yakaladık.”

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