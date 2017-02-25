25.02.2017 18:15:16

'Musul'un batısı kolay olmayacak'

ABD'li komutan John Dorrian, Musul’un batısı yakasındaki savaşın kolay olmayacağını söyledi.

ABD öncüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü John Dorrian, Musul'un batısı yakasındaki savaşın kolay olmayacağını söyledi.

Rûdaw haber ajansına konuşan John Dorrian, Musul'un batısında yaklaşık 3 bin IŞİD üyesinin olduğunu, kolay bir savaş olmayacağını, aksine sert geçeceğini kaydetti.

Dorrian, “Musul'un batısını tamamen ablukaya almak üzereyiz. Dolayısıyla IŞİD'lilerin hiçbir yere kaçma şansı kalmadı” ifadesini kullandı.

Musul'un batı yakasındaki mücadelenin sert geçeceğinin altını çizen Dorrian, “Batıyı tamamen ele geçirmek zaman gerektirir çünkü sadece batı yakasında IŞİD'e ait bin 500 karargah bulunuyor. Bu nedenle kolay olmayacak” dedi.

ABD'nin IŞİD'e yönelik yeni planlarıyla ilgili Dorrian, “Ordu planını hazırladıktan sonra Başkan Donald Trump'a sunacak ve Başkan Trump bunun için askeri yetkililerle birlikte planı gözden geçirip değerlendirecekler” şeklinde konuştu.

Yeni planda da Irak ve ABD'nin işbirliği içerisinde olacağını söyleyen ABD'li komutan, “Bize verilen görevleri Irak'la birlikte yerine getireceğiz” diye belirtti.