01.03.2017 00:01:36

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Güvenlik güçleriyle terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda bir Haşdi Şabi milisi komutanı öldürüldü- Musul'da DEAŞ'ın askeri birliklerinden sorumlu komutanı Celut yakalandı

Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda bir Haşdi Şabi milisi komutanının öldürüldüğü, DEAŞ'in askeri birlikleri sorumlusunun yakalandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Haşdi Şabi komutanlarından Musa Hasan Culak, Telafer ilçesinde Haşdi Şabi ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmalarda yöneticilerinden Ali Ekber Behnam'ın hayatını kaybettiğini belirtti.



Culak, Behnam'ın milise bağlı 53'üncü Telafer el-Hüseyin Tugayı komutanının yardımcılığını yaptığını aktardı.



- Musul'da DEAŞ'in askeri birliklerinden sorumlu komutanı Celut yakalandı

Öte yandan Albay Muzaffer Hamdan, Musul'un batı tarafının güneyinde yer alan mahalleleri DEAŞ'tan geri alma girişimleri sırasında güvenlik güçleri ile örgüt arasında çıkan çatışmalarda DEAŞ'ın askeri birliklerinden sorumlu Bekr Abdulkadir el-Celut'un yakalandığını ifade etti.



Celut'un yakalanmasının örgütün plan ve çatışma yöntemleri konusunda bilgi edinmeye yardımcı olacağını kaydeden Hamdan, böylece güvenlik güçlerinin, örgütün söz konusu plan ve yöntemlerine karşı koyabileceklerine işaret etti.

