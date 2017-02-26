26.02.2017 17:15:12

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak ordusu Musul'un batısındaki Memun Mahallesini DEAŞ'tan geri aldı

Irak ordusun Musul'un batısına yönelik düzenlediği operasyonda Memun Mahallesini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.

Musul'u Kurtarma Operasyonu Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Irak televizyonuna yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Musul'un batısında bulunan Memun Mahallesini DEAŞ'tan aldığını ve mahalledeki binalara Irak bayrağı çekildiğini belirtti.

Yarullah, Memun Mahallesinin Musul'un batısında DEAŞ'tan alınan ilk mahalle olduğunu söyledi.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyon kapsamında ordu birliklerinin 24 Ocak 2017'de kentin doğu yakasında denetimi sağladığı belirtilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de geçen hafta yaptığı açıklamayla Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.