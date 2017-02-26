26.02.2017 14:00:59

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

DEAŞ'ın mevzilerine yönelik hava saldırılarında ikisi örgütün sözde üst düzey yetkililerinden olmak üzere onlarca militan öldürüldü

Irak'ın Musul kentindeki terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yönelik hava saldırılarında ikisi örgütün sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere onlarca militanın öldürüldüğü bildirildi.

Irak Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Musul'un batısındaki Telafer'de bulunan El-Mahlebiyye bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan DEAŞ'ın sözde El-Cezira valisi Ammar Mustafa el-Hasan ile bölgedeki askeri eğitimden sorumlu Ebu Hacer lakaplı Ahmed Assaf'ın öldüğü belirtildi.

AA muhabirine konuşan Hava Kuvvetleri'nde görevli Tuğgeneral Muhenned Ragıb en-Nuaymi, "Bu sabah uluslararası koalisyona bağlı uçakların düzenlediği yoğun hava saldırıları, DEAŞ unsurlarına zor anlar yaşattı." dedi.

Nuaymi, uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının Musul'un güneyindeki El-Cevsak bölgesindeki örgüte ait bir mevziye saldırı düzenlemesi sonucu 8 militanın öldürüldüğünü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti. Nuaymi ayrıca saldırılarda örgüte ait bazı araç ve mühimmatın da tahrip edildiğini aktardı.

Savaş uçaklarının ayrıca ketin batısındaki El-İktisadiyyin ve 17 Temmuz bölgelerindeki örgüte ait 5 stratejik mevziye saldırıda bulunduğunu belirten Nuaymi, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Nuaymi, uçakların DEAŞ'ın ağır silah ve çeşitli mühimmat taşıyan 4 araçtan oluşan konvoyuna da saldırı düzenlediğini kaydetti.

Musul'un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteği sağladığı batı yakasını kurtarma operasyonuna 19 Şubat'ta başlamıştı.