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25.12.2016 19:25:57
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
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Adıyaman ve ilçelerinde 550 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
25.12.2016 19:25:59
Filipinler'de tayfun alarmı! 76 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'de akşam saatlerinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi.
25.12.2016 17:46:08
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Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı.
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Başbakan Yıldırım, 92 kişiyi taşıyan Rus uçağının düşmesinin ardından Rus mevkidaşı Medvedev'e taziyelerini iletti
25.12.2016 16:42:51
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 53 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı.
25.12.2016 16:30:44
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25.12.2016 16:00:09
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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