17.07.2017 09:08:27

Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge, Irak güçleri tarafından IŞİD'den alınan Musul'u bugünkü köşesine taşıdı. 'Bu coğrafyanın kültür kalesiydi Musul' diyen Çekirge, uzaydan çekilmiş fotoğraflar yayınlayarak savaş öncesi ve sonrasına dair büyük resmi ortaya koydu. Fotoğraflar 'Savaş bir şehri ne hale getirir?' sorusunun cevabı oldu...

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İşte yazının ilgili bölümü:



Yıllar önce gitmiştim. Bu coğrafyanın kültür kalesiydi Musul. Halep'le el ele vermiş, Mezopotamya tarihinin yaşayan müzesi olmuştu. Ama şimdi... Bir aşağılık çete... İnsanlık düşmanı gözü dönmüşlük ne hale getirdi...





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İşte Mezopotamya'nın ‘nazlı kızı' Dicle... Bir şehre hayat veren Dicle... Kıyılarında çocukların oynadığı... Hayatların yeşerdiği Dicle... Ve savaş... Musul'un ‘nazlı kızı' perişan. Kan akıyor kıyılarından. Budur işte insanın insana yaptığı zalimlik. İsterim ki... Bu fotoğrafları Birleşmiş Milletler alsın... Dünya merkezlerinde sergilesin... Televizyonlardan savaş karşıtı, silahlanma karşıtı bir kampanya olarak yayınlasın. Körfez ülkelerindeki petrol krallıkları, emirlikleri milyarlarca dolar silah alırken... Musul aç... Halep perişan... Bu fotoğraf işte bu acımasızlığın, gözü dönmüşlüğün ve açgözlülüğün fotoğrafıdır.









BAĞDAT ANISI



Yıllar önce Bağdat'a gittiğimde, yıkılan o muhteşem zenginliğe bakıp gözlerim dolmuştu.O sırada CNN'den canlı yayın yapılıyordu: “Şu an bir tomahawk daha atıldı. Bu akıllı füze falanca menziliyle falanca hedefi vurur. Fiyatı şu kadardır.”

Füzeleri böyle pazarlayıp, birçok ülkeye ‘patriot savunma füzelerini pazarlayan' da işte bu acımasız ve ahlaksız pazardır. Bu fotoğraf işte bu pazarın fotoğrafıdır. Yazıklar olsun...