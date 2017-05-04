04.05.2017 23:36:13

Musul'da okula füze saldırısı: 81 ölü

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34'ü erkek, 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ BİLİNMİYOR

IŞİD ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından bombalandığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan, Yüzbaşı Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birime bağlı güçlerin En-Neccar Mahallesi yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu IŞİD'in savaş idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'ın öldüğünü söyledi.