13.07.2017 12:51:00

Musul'da mahsur kalan siviller böyle görüntülendi

Musul'ın IŞİD'den alınmasının ardından şehir merkezi ilk kez net bir şekilde havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin belli bölgelerinin hayalet şehre döndüğü görülüyor. Drone tarafından kaydedilen görüntülerde çok sayıda sivilin şehrin bir bölümünde mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Kentte belirli bir bölgede mahsur kalan çok sayıda sivilin bölgeden kaçmayı başaramadığı aktarıldı.

Irak sivil savunma ekiplerinin, Musul kentini terör örgütü IŞİD'den geri alma operasyonunun başladığı Ekim 2016'dan bu yana yaklaşık bin 700 cesedi enkaz altından çıkardığı belirtildi.

Musul İl Meclis Üyesi Husameddin el-Abbar, Musul'un terör örgütü IŞİD'den geri alınması için 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyondan bugüne kadar enkaz altından sivillere ait bin 700 ceset çıkarıldığını söyledi.

Musulda insanlık krizi Mahsur kalan siviller böyle görüntülendi

Kentin batı yakasında 200'den fazla evin de enkaz yığınına dönüştüğünü kaydeden Abbar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başlamasıyla birlikte söz konusu sayının daha da artabileceğini dile getirdi.

Başbakan Haydar İbadi, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti.











Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un IŞİD'den geri alınması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

Irak Parlamentosu Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası Komisyonu Başkanı Necibe Necib, kurtarma operasyonu sona ermeden Musul ve diğer bölgelerde meydana gelen zararın tam olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını, ancak tahmini bir rakam çıkarılabileceğini söyledi.

Necib, "Musul kent merkezi ve ona bağlı ilçelerin hemen hepsinde büyük yıkım var. Zararın tespiti için uluslararası bir örgüt görevlendirildi. Musul'un yeniden inşası için net olmayan rakamlara göre en az 50 milyar dolarlık bir bütçe lazım" diye konuştu.